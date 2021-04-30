Мария Охтерлоне рассказала о наркоситуации на территории столичного региона, о социальных последствиях употребления психоактивных веществ...

Сотрудники УНК ГУ МВД России по г. Москве приняли участие в круглом столе «Профилактика наркозависимости в вузовской среде» на базе Российского государственного гуманитарного университета по адресу: г. Москва, Миусская пл., д. 6.В мероприятии приняли участие проректор по административной и социальной работе РГГУ Ираклий Болквадзе, сотрудники Управления по работе со студентами, заместители учебных подразделений по работе со студентами, кураторы академических групп 1 курса, старший оперуполномоченный по особо важным делам Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве подполковник полиции Мария Охтерлоне, заведующая Центром профилактики зависимого поведения (филиал Московского научно-практического центра наркологии) Елена Деменко, сотрудник Медиа-Холдинга «Радонеж».В начале встречи перед присутствующими выступил Ираклий Болквадзе, который озвучил тему круглого стола и представил гостей мероприятия.Затем слово взяла Елена Деменко, которая поделилась информацией об отравлениях запрещенными средствами и веществами в столице за период 2020 года, в том числе несовершеннолетних.Мария Охтерлоне рассказала о наркоситуации на территории столичного региона, о социальных последствиях употребления психоактивных веществ, о работе официальных аккаунтов и порталов подразделений ГУ МВД России по г. Москве.Особое внимание сотрудник полиции уделила манипуляциям со стороны наркодилеров и способам защиты от них, теме безопасного поведения молодежи в цифровом пространстве, так как в настоящее время Интернет является одним из основных каналов распространения наркотиков.По итогам мероприятия отмечена важность подобных встреч за круглым столом. Участники выразили желание и в дальнейшем делиться друг с другом опытом профилактической деятельности в сфере незаконного оборота запрещенных средств и веществ.УНК ГУ МВД России по г. Москве