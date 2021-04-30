Избив заявителя, злоумышленники вместе с деньгами скрылись с места происшествия на автомашинах. Сумма ущерба составила 3 млн рублей...

«Оперуполномоченные уголовного розыска ОМВД России по району Соколиная гора г. Москвы совместно с коллегами из УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве и УУР ГУ МВД России по г. Москве задержали пятерых мужчин, подозреваемых в грабеже», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.По предварительным данным, потерпевший попросил знакомого помочь обменять 3 млн рублей на доллары США. Тот согласился, однако, не имея намерения отдавать обратно деньги, им вместе с сообщниками был разработан преступный план по хищению денежных средств.Инсценировка разыгралась в фойе бизнес-центра на Семеновской площади, где находится отделение банка. После обмена денежных средств потерпевший собирался забрать свою валюту у знакомого. В этот момент к ним подошли трое мужчин, один из которых предъявил удостоверение сотрудника правоохранительных органов. Они сообщили, что знакомый потерпевшего задержан. Заявитель не поверил им и попытался отобрать свою сумку с деньгами. Во время завязавшейся потасовки участники конфликта переместились на улицу, где их ожидал пятый сообщник. Избив заявителя, злоумышленники вместе с деньгами скрылись с места происшествия на автомашинах. Сумма ущерба составила 3 млн рублей.Следствием ОМВД России по району Соколиная гора г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж».В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции поэтапно задержали пятерых подозреваемых: двоих злоумышленников – на Земляном Валу и еще троих – в Ясном проезде. Все они являются безработными в возрасте от 23 лет до 51 года, среди которых жители столицы, приезжие из регионов и ближнего зарубежья. Часть денежных средств и поддельное удостоверение были изъяты при задержании. В настоящее время в отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Ведется расследование.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73