Злоумышленники воспользовались картами из визитницы, которую потеряла потерпевшая.

В середине апреля в ОМВД России по Суздальскому району обратилась студентка местного учебного заведения, сообщившая о пропаже денег с её банковского счета. Девушка рассказала, что потеряла визитницу со картами, а спустя время на телефон пришли несколько оповещений об оплате в разных торговых точках.Сотрудники полиции установили точки, в которых производилась оплата картами, а так же места, где потерпевшая могла оставить визитницу. В результате по подозрению в совершении кражи денег были задержаны 25 и 60-летний безработные местные жители.Установлено, что фигуранты нашли карты и несколько раз расплатились ими при покупке продуктов, алкоголя и цветов. Общая сумма причиненного ущерба составила более 8 000 рублей.В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.