Республика стала 63-й страной, допустившей применение препарата.

Турция одобрила российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" для экстренного применения. Об этом сообщил в "Твиттере" Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)."РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" Министерством здравоохранения Турецкой Республики. Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA). Турция стала 63-й страной, где одобрено применение "Спутника V", — говорится в сообщении.Информацию о регистрации вакцины подтвердил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.