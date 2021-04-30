Усадьба Голицыных в Симе в 2021-ом году станет одним из центром торжеств в честь юбилея победы в Отечественной войне 1812-ого года и Бородинского сражения.

Усадьба Голицыных в Симе в 2021-ом году станет одним из центром торжеств в честь юбилея победы в Отечественной войне 1812-ого года и Бородинского сражения. Об этом "Вестям" рассказала директор областного департамента культуры Алиса Бирюкова. Памятник архитектуры предстоит привести в порядок.- Спешим к ней, к 22-ому году, чтобы усадьба Голицыных преобразилась. И занимаемся этим объектом очень плотно. И в прошлом году, и в этом году.Напомним, усадьба князей Голицыных в селе Сима - объект культурного наследия федерального значения. Она напрямую связана с именем героя Отечественной войны 1812-ого года Петра Багратиона. Легендарный генерал не раз бывал в имении Голицыных. Здесь его застало известие о назначении главнокомандующим Второй Западной Армии, которая при Бородино отражала все атаки войск Наполеона. Тяжело раненного в Бородинском сражении Багратиона привезли на лечение в Симу, где он скончался 12 сентября 1812-ого года. Полководца похоронили в Богоявленской церкви. А в 1839-ом году его прах перенесли на Бородинское поле. В 2012-ом году в Симе был установлен бронзовый бюст Багратиона. А в здании усадьбы действует экспозиция, посвящённая народному герою.