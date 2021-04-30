На пожар выезжали 3 единицы техники и 8 человек личного состава.

Около 06:42 30 апреля во Владимире на проспекте Ленина возле дома №19 загорелся автобус.По прибытию пожарных подразделений наблюдался дым из моторного отсека. Сотрудники МЧС не дали огню распространиться на все транспортное средство. Пламя было потушено на площади один квадратный метр. Погибших и пострадавших нет.На пожар выезжали 3 единицы техники и 8 человек личного состава. Дознаватели ведомства устанавливают причину пожара.Добавим, что это не первый случай, когда автобусы полыхают на улицах областного центра. В январе на маршруте автобус №14. В марте ещё у одного пассажирского авто колесо и часть салона.