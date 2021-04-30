Международная акция Диктант Победы прошла в третий раз. В России для ее проведения организовали 16 тысяч площадок. Участие приняли более 1,5 миллиона человек, из них 800 тысяч – очно. Об итогах акции рассказал депутат Госдумы, координатор партпроекта Единой России Историческая память Александр Хинштейн.

Международная акция "Диктант Победы" прошла в третий раз. В России для ее проведения организовали 16 тысяч площадок. Участие приняли более 1,5 миллиона человек, из них 800 тысяч – очно. Об итогах акции рассказал депутат Госдумы, координатор партпроекта "Единой России" "Историческая память" Александр Хинштейн.Обработано 90% данных посетителей площадок "Диктанта Победы". Окончательные итоги подведут в июне, уточнил парламентарий.Для акции подготовили 16 тысяч площадок, в их числе – гора Эльбрус, заповедник "Командорский" на Камчатке и другие известные места. Старт акции на Поклонной горе в Москве дал председатель "ЕР" Дмитрий Медведев."Диктант Победы" прошел и в 80 зарубежных странах – Армении, Вьетнаме, Казахстане, Польше, Португалии, Финляндии и других. Одна из площадок работала в Русском доме в столице Ливана Бейруте. Участников приветствовала 91-летняя ветеран Великой Отечественной Войны Ирина Уварова.Организаторы разделили международные версии тестовых заданий на несколько тематических групп – "Америка", "Европа", "Азия", "СНГ". Изучающие русский язык иностранцы могли попробовать облегченную версию.Участникам предстояло ответить на вопросы о вкладе в Победу стран антигитлеровской коалиции, работе в тылу, партизанском движении, помощи союзников.Акция "Диктант Победы" стартовала 29 апреля. Участников приветствовали глава «Российского исторического общества» Сергей Нарышкин, министр просвещения Сергей Кравцов и другие.