Пьяные посиделки в Александрове закончились убийством. 30-летнего местного жителя отправили в колонию строгого режима за убийство своего знакомого. Как установил суд, двое товарищей решили

Пьяные посиделки в Александрове закончились убийством. 30-летнего местного жителя отправили в колонию строгого режима за убийство своего знакомого. Как установил суд, двое товарищей решили вместе выпить. Во время застолья один оскорбил другого. В итоге завязалась драка. Хозяин жилища избивал гостя руками и ногами, тот попытался убежать, но не смог. На расстоянии около километра от дома