По предварительным данным прокуратуры, в Александровском районе местный житель задавил спящую на дороге собаку, происшествие увидели дети. Теперь надзорное ведомство проводит проверку по

По предварительным данным прокуратуры, в Александровском районе местный житель задавил спящую на дороге собаку, происшествие увидели дети. Теперь надзорное ведомство проводит проверку по факту жестокого обращения с животными. Прокуроры проверяют информацию в СМИ, которые рассказали об инциденте. Он произошел 29 апреля 2021 года в ДПК Лесной Хуторок Александровского района. Ситуация находитяс на контроле прокурора области.