Товарищи, сегодня я вам прочитаю лекцию на тему "Сифилис". Но сначала - маленькое лирическое отступление.
Как сейчас помню, сидели мы с другом в парке на лавочке, штудировали конспекты по истории партии. Что? Какой партии?... Да у нас тогда была одна партия. История известная... Так вот, садится рядом с нами девушка и тоже достает конспект. Знакомимся, чтобы вместе учить одну историю. Но друг приглашает девушку в кино, они уходят. Они ушли, а я остался с носом. А друг остался без носа.
Итак, лекция о сифилисе...
еще анекдот!