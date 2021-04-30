Прокуратура Владимирской области начала проверку информации в федеральных СМИ.

Прокуратура Владимирской области начала проверку информации в федеральных СМИ по факту жестокого обращения с животным. Сообщили в ведомстве.По предварительным данным, инцидент произошел 29 апреля в ДПК Лесной Хуторок Александровского района. Местный житель на автомобиле на глазах у детей переехал спящую собаку.Александровской городской прокуратурой инициирован вопрос о возбуждении уголовного дела. Данная ситуация находится на контроле прокурора области.