Пасхальный подарок . Выставка под таким названием открылась в музее хрусталя имени Мальцовых. Все декоративные композиции посвящены Светлому Воскресению Христову. О жизни в холодном стекле- Мария Платанюк.

"Пасхальный подарок" . Выставка под таким названием открылась в музее хрусталя имени Мальцовых. Все декоративные композиции посвящены Светлому Воскресению Христову. О жизни в холодном стекле- Мария Платанюк.Дискос со звездицей, лампада, профитки... Хрупкая и очень светлая история. Изделия гусевских мастеров 19-ого столетия соседствуют с шедеврами нового времени. Авторства мэтра Владимира Касаткина. Заслуженный художник России рассказывает: вдохновляли и работы прошлого. Те, что представлены в великой, рукотворной реке стекла под сводами музея хрусталя. Нить традиций не прерывается. Уникальный декор этих пасхальных яиц, к примеру, повторяет редчайшую технику- "родом из Гусь-Хрустального".Владимир Касаткин, заслуженный художник России, главный художник Гусевского хрустального завода:- Бриллиантовая грань на бесцветном хрустале, которая очень хорошо работает как материал и плюс ещё гравирование. Эти приёмы тоже были когда-то использованы.Светлое Христово Воскресение- праздник торжества жизни над смертью. Потому так органично выставку "Пасхальный подарок" оттеняют и эти композиции. Медовое стекло, цвет которого сквозь толщу "прорезает" широкая грань. Или эти уникальные изделия. Сочетание бесцветного и красного. Его Владимир Касаткин "прорубал" линзой. По-весеннему нежная, акварельно-зелёная "Росинка". Застывшее в форме капель росы стекло напоминает и купола церквей. А это "Светлое растение". Неровный край, такая же свободная форма. Которая рождается в печи. Символичное пробуждение.Владимир Касаткин, заслуженный художник России, главный художник Гусевского хрустального завода:- Свободное растение, как оно начинает жить, как оно продолжает существовать. На ветру пробиваться на свет Божий. * Она живая. И ещё я её приподнёс на ножке. Приподнял её. Воздуху дал больше.В предметах- антология техник виртуозов. От гутной до свободного выдувания. Пасхальные яйца украшают нацвет, алмазная грань, венецианская нить. Надежда Пак рассказывает: гусевские мастера варили стекло и для мастерской Карла Фаберже. Запись об этом сохранилась в рецептурной книге конца 19-ого века, которую вёл химик-технолог Василий Рябов.Надежда Пак, ведущий специалист во выставочной деятельности ВСМЗ:- Хрустальные яйца из стекла- они никогда не были простым подарком. Это действительно был дорогие подарки, редкие и то, что мы сейчас храним - это уникальные предметы.Холодное стекло дышит, волнуется, звучит... Волшебство рождается благодаря дару мастеров. Бесценная коллекция хрусталя. Увидеть которую приедут туристы и в майские дни.- Светлая радость- и в этом уникальном мозаичном панно, которое украшает музей знаменитого на весь мир музея хрусталя имени Мальцовых. Мозаика из смальты была выполнена по эскизам Виктора Васнецова в мастерской прославленного мозаичиста Владимира Фролова. Мозаику установили в 1901-ом.В центре композиции- "О тебе, радуется благодатная"- Богоматерь Оранта. В переводе - "молящаяся".Узнать о пасхальных традициях в музей хрусталя приглашают и самых юных посетителей. Для этих малышей, встреча с наследием, возможно, первая. Для ребят проходят и мастер-классы. Из музея они унесут не только впечатления, но и пасхальные сувениры, изготовленные своими руками.Мария Платанюк, Андрей Синягин "Вести-Владимир".