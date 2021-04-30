В Москве задержали основателя самого крупного в России мусульманского издательского дома Умма Асламбека Эжаева. Он оказался членом глубоко законспирированной ячейки террористической ..

В Москве задержали основателя самого крупного в России мусульманского издательского дома "Умма" Асламбека Эжаева. Он оказался членом глубоко законспирированной ячейки террористической организации ИГ (Запрещена в России).Представители Федеральной службы безопасности (ФСБ) отметили, что часть издаваемой "Уммой" литературы запрещена Министерством юстиции, носит экстремистский характер и пропагандирует идеи "всемирного халифата". Кроме того, правоохранители установили, что Эжаев перевёл подозреваемым в терроризме лицам более 34 миллионов рублей, а при обыске в местах проживания задержанного и его близких нашли телефоны, на которых сохранилась переписка с экстремистами, сообщает