Воспоминаниями о командировке в зону ликвидации с полицейскими поделился ветеран ОВД Михаил Лукачук.

В музее ОМВД России по Суздальскому району к 35-летию годовщины аварии на Чернобыльской АЭС подготовили фотостенд, рассказывающий о масштабах техногенной трагедии, о деятельности Суздальской районной общественной организации «Союз Чернобыль», о мероприятиях, которые проводятся в память о местных жителях-ликвидаторах, усмирявших вышедший из под контроля «мирный атом» и устранявших последствия аварии.У сотрудников полиции стенд вызвал неподдельный интерес, а рассказ о тех событиях приглашённого ветерана МВД Михаила Ильича Лукачука произвёл глубокое впечатление. Судьба этого человека во многом примечательна.Родился М.И. Лукачук в 1955 году в селе на Западной Украине. После армии трудовой путь начал слесарем-сантехником, по направлению комсомола пришёл работать в милицию. Начинал старшим сержантом в ППС, был младшим инспектором уголовного розыска по борьбе с карманными кражами.В 1985 году в Ялте познакомился с супругой, жительницей Суздаля. Два года перезванивались, а в 1987 году сыграли свадьбу и стал М.И. Лукачук жителем древнего Суздаля.Службу продолжил в местной милиции, где отработал до выхода на пенсию почти 13 лет. Завершил службу руководителем лицензионно-разрешительного подразделения в звании капитана милиции.Вот уже более четверти века М.И. Лукачук является председателем Суздальской районной общественной организации «Союз Чернобыль», членом правления Владимирской областной общественной организации «Союз Чернобыль».На встрече с нынешними сотрудниками ОМВД России по Суздальскому району ветеран ОВД вспомнил многие события запечатлённые на фотографиях стенда, конечно же, ярко и правдиво рассказал о своей добровольной командировке в зону ликвидации аварии на АЭС, которая продлилась 8 месяцев.Сегодняшним стражам порядка Михаила Ильича заметил, что в настоящее время на территории Суздальского района проживают 48 ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, в самом Суздале – 8. Подвиг этих людей забывать нельзя.М.И. Лукачук подарил ОМВД две книги – «Солдаты Чернобыля. Хроника, события, люди» и «30 лет Владимирскому «Союзу Чернобыля». Дар был с благодарностью принят, а самому ветерану полицейские пожелали крепкого здоровья и семейного благополучия.После мероприятия в ОМВД М.И. Лукачук побывал в Суздальской районной библиотеке и вручил её сотрудникам книгу «Солдаты Чернобыля. Хроника, события, люди», которая непременно займёт достойное место на полках заведения.