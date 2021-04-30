Поход на традиционные шашлыки может ударить по карману: в преддверии долгих выходных подорожала свинина и баранина.

Поход на традиционные шашлыки может ударить по карману: в преддверии долгих выходных подорожала свинина и баранина.Любители жаренного на костре мяса забили тревогу. Цены на эти продукты уже начали расти. Если на стоимость баранины повлияло снижениепредложения из-за ограничений поставок из Южного и Северо-Кавказского регионов, то подорожание свинины связано с сезонным фактором.Производителипредупреждают магазины о повышении цен на данные продукты на 5–25%, а торговцы ждут повышенного спроса на мясо. Поданным Росстата, с конца марта цены на свинину взлетели на 1,7%. Баранина стала дороже за этот период на 1,6%.Свою роль в спросе на мясо играет и окончание Великого поста, которое в этом году совпадает с майскими праздниками. По мнению экспертов, рост цен на свинину и баранину постепенно прекратится по мере увеличения предложения мяса птицы.При этом гендиректор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов не считает, чторост цен на свинину и баранину приведет к увеличению спроса на мясо птицы. Он полагает, что для смены выбора потребителем разница в цене должна быть больше.Отметим, что в последние недели в России Это касается овощей, фруктов, сахара, подсолнечного масла и ряда других категорий товаров.