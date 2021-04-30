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<a href="https://33live.ru/novosti/30-04-2021-v-zhutkom-dtp-pod-stavropolem-pogibli-shest-detej.html" target="_blank">В жутком ДТП под Ставрополем погибли шесть детей</a> - Днем 30 апреля на одной из трасс в Ставропольском крае столкнулись микроавтобус и грузовик КамАЗ. РЕзультаты ДТП оказались ужасающими. Сообщается о шести погибших детях. Еще 12 человек ..