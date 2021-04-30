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- Какое наказание потребовал гособвинитель для студента из Узбекистана, насмерть сбившего женщину?- В регионе началась мобильная вакцинация - когда и где можно привиться от коронавируса?- И проект, который исполняет желания. О чем мечтает ветеран Великой Отечественной из Селивановского района?- Репосты, лайки, комментарии. Чем делились в сети и что обсуждали пользователи региона?