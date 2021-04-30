В европейской части России вместе с циклонами придёт прохладный воздух.

По сообщениям Гидрометцентра, начало праздников теплом нас не порадует.В европейской части России вместе с циклонами придёт прохладный воздух. Температура окажется ниже климатической нормы практически во всех регионах европейской части страны. Но во второй части майских праздников погода может стабилизироваться - ко Дню Победы прогнозируют от 15 до 20 градусов тепла. И уже сейчас синоптики предсказывают температуру на лето - она будет выше климатической нормы на несколько градусов.