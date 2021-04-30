В администрации области появился очередной руководитель-варяг. Нового начальника получил областной департамент транспорта и дорожного хозяйства. На эту должность назначили Рината

В администрации области появился очередной руководитель-варяг. Нового начальника получил областной департамент транспорта и дорожного хозяйства. На эту должность назначили Рината Шаниязова, который буквально недавно переехал во Владимирский регион из Тверской области. Напомним, предыдущий глава профильного департамента Алексей Косилов был уволен 21 января. Он проработал на своем посту около двух лет и прославился конфликтами с перевозчиками