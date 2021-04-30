Накануне Дня Победы, 7 мая, на железнодорожный вокзал Владимира в рамках акции «Мы – армия страны. Мы – армия народа» прибудет поезд Минобороны РФ. Целью мероприятия станет сплочение ..

Накануне Дня Победы, 7 мая, на железнодорожный вокзал Владимира в рамках акции «Мы – армия страны. Мы – армия народа» прибудет поезд Минобороны РФ. Целью мероприятия станет сплочение общества через историю и современность, успехи и достижения страны.В состав локомотива входят тематические вагоны, исторические выставки схожие с музейным комплексом «Дорога Памяти», образцы военной техники и вооружения на открытых платформах, а также сцена для выступления артистов.Завлекать народ на мероприятие будут тестированием на коронавирус методом ПЦР.