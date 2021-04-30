В центре города уже заработал цветомузыкальный фонтан на Театральной площади.

Специалисты «Владимирводоканала» заканчивают тестирование городских фонтанов. С 1 мая во Владимире все они будут работать в автоматическом режиме.Ремонтники, механики и энергетики МУПа провели целый комплекс профилактических работ. Проверено состояние насосного и электрического оборудования, запорной арматуры, изоляции чаш фонтанов, а также сохранность конструкций.Всего на балансе и обслуживании «Водоканала» находятся 11 городских фонтанов, а также цветомузыкальный фонтан на Театральной площади.