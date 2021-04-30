Постановление о прекращении подачи тепла подписано главой города Андреем Шохиным.

Во Владимире отопительный сезон завершится 6 мая. Постановление о прекращении подачи тепла подписано главой города Андреем Шохиным.Решение завершить отопительный сезон принято из-за того, что среднесуточная температура воздуха поднялась до +8 градусов Цельсия.Напомним, что для отключения тепла указанная температура должна продержаться на протяжении пяти суток.В 2020 году отопительный сезон в областной столице завершился 2 мая, а в 2019 году - 23 апреля.