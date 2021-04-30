Из-за повышения среднесуточной температуры воздуха на улице до +8 во Владимире отключают отопление. Глава города Владимира Андрей Шохин подписал соответствующее постановление.

Из-за повышения среднесуточной температуры воздуха на улице до +8 во Владимире отключают отопление. Глава города Владимира Андрей Шохин подписал соответствующее постановление. Отопительный сезон завершается с 6 мая. Теперь городское управление ЖКХ должно довести соответствующую информацию до жителей, управляющих организаций, генерирующих поставщиков и потребителей тепловой энергии.