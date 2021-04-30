Меры приняты в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций.

В целях предотвращения ЧС, сохранения жизни и здоровья горожан во Владимире до 9:00 11 мая установлен особый противопожарный режим.В городе введён запрет на посещение лесов; в лес ограничен въезд машин; в парках запрещается использование открытого огня; запрещено разведение костров, проведение пожароопасных работ, топка печей, кухонных очагов и котельных установок; сжигание мусора и cухостоя.«Не поджигайте сухую траву, не разводите костры, имейте в домах первичные средства пожаротушения, не оставляйте детей без присмотра», - предостерегают в горадминистрации.При обнаружении лесного пожара необходимо позвонить по номерам: 8-800-100-94-00, 8 (4922) 45-90-02, 45-90-06.Единый номер телефона для вызова экстренных оперативных служб - 112.