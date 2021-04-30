Выявлено 4 случая клещевого боррелиоза, 1 случай клещевого моноцитарного эрлихиоза, 2 случая гранулоцитарного анаплазмоза человека.

По данным регионального Ропотребнадзора на 29 апреля на территории зарегистрировано 52 человека, пострадавших от укуса клеща во Владимире, среди них 15 детей. Всем оказана медицинская помощь в виде удаления клеща и организовано медицинское наблюдение. С целью обнаружения возбудителей инфекций, передаваемых клещами, в лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» исследовано 30 клещей, доставленных населением. Выявлено 4 случая клещевого боррелиоза, 1 случай клещевого моноцитарного эрлихиоза, 2 случая гранулоцитарного анаплазмоза человека.Мониторинг за клещевым вирусным энцефалитом и другими инфекциями, передающимися клещами осуществляется еженедельно с 11 марта.Роспотрепнадзор напоминает, что родителям следует разъяснить детям об опасности заболеваний, передающихся клещами, и необходимости соблюдать меры профилактики. Снять клеща нужно в травматологическом пункте, в поликлинике по месту жительства или любом травматологическомпункте.Прием клещей на исследование осуществляется по адресу: г. Владимир, ул.Токарева, д.5, каб.9.