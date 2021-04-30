В регионе началась мобильная вакцинация от коронавируса.

Во Владимирской области возле торговых центров открылись три мобильных пункта вакцинации от коронавируса.Теперь любой желающий без предварительной записи может привиться от Covid-19 причем бесплатно. Во Владимире площадка для иммунизации организована перед "Мегаторгом". График работы - с 12 до 17.Любовь Шестакова, участковый врач: «К нам приходят люди с документами: паспорт, снилс, полис. Заполняют здесь анкету, врач проводит опросник, согласие больной заполняет на проведение прививки. Я провожу обследование больного, измеряю температуру, сатурацию и внешний осмотр пациента”.В Коврове пункт открылся перед ТЦ "Ковров молл", он работает с 12 до 17:00, в Муроме у ТЦ "Зефир в мармеладе", с 10 до 14.Напомним, вакцина от ковида является двухкомпонентной. Вторая компонента вводится через 3 недели после первой. Информацию о месте введения второй части вакцины можно получить во время прохождения первого этапа.В Послании к Федеральному Собранию Президент Владимир Путин призвал граждан не избегать прививку. Глава государства назвал вакцинацию единственным способом заблокировать эпидемию. А повсеместная возможность сделать прививку должна позволить уже к осени сформировать коллективный иммунитет.