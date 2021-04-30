Около 7 утра 30 апреля на проспекте Ленина во Владимире загорелся автобус 17 маршрута. ЧП произошло в районе военного госпиталя. На место прибыли пожарные. Из моторного отсека валил дым.

Около 7 утра 30 апреля на проспекте Ленина во Владимире загорелся автобус 17 маршрута. ЧП произошло в районе военного госпиталя. На место прибыли пожарные. Из моторного отсека валил дым. Огнеборцы не дали пламени распространиться и спасли автобус. Площадь пожара всего 1 квадратный метр. Пострадавших нет. Очевидцы в соцсетях пишут, что в момент возгорания в автобусе