Пожарной охране России 372 года. Владимирские пожарные отметили этот праздник на Соборной площади. Там состоялся парад сотрудников МЧС. А гости праздника могли посидеть в кабине пожарного

Пожарной охране России 372 года. Владимирские пожарные отметили этот праздник на Соборной площади. Там состоялся парад сотрудников МЧС. А гости праздника могли посидеть в кабине пожарного автомобиля, примерить на себя одежду пожарного, попробовать кашу в полевой кухне и даже посмотреть фильм о работе пожарных. В торжественной части мероприятия принял участие и начальник регионального управления МЧС.