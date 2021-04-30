Вы удивитесь, но идея принадлежит юным владимирским спортсменкам.

Вы удивитесь, но идея принадлежит юным владимирским спортсменкам.Директор по развитию баскетбольного клуба «Владимирские львицы» Нани Дарсалия рассказала, что организаторами акции «Пасхальное дерево» каждый год выступают Федерация баскетбола Владимирской области и женская баскетбольная команда «Владимирские львицы». Это от них - дань благодарности горожанам, за то, что те любят женский баскетбол. И активно болеют за наших "Львиц".Напомним, что в прошлом году из-за пандемии акция была под угрозой срыва. Парк "Липки" был закрыт, детские сады и школы – традиционные участники – тоже не работали.Но теперь любой желающий мог взять у организаторов заготовки — деревянные яйца, краски, кисточку – и раскрасить.