По предварительным данным, смерть была ненасильственной.

Следственный комитет по Владимирской области проводит доследственную проверку по факту гибели предпринимателя Алексея Синтюкова.Как сообщили в пресс-службе ведомства, выясняются все обстоятельства смерти гендиректора рекламной компании.По предварительным данным, смерть была ненасильственной.Напомним, что во Владимире мёртвым 39-летний гендиректор одной из местных рекламных компаний. Алексей Синтюков пропал 24 апреля в Коллективном саду №2, расположенном в микрорайоне Оргтруд.