По предварительным данным, смерть была ненасильственной.
Следственный комитет по Владимирской области проводит доследственную проверку по факту гибели предпринимателя Алексея Синтюкова.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, выясняются все обстоятельства смерти гендиректора рекламной компании.
По предварительным данным, смерть была ненасильственной.
Напомним, что во Владимире мёртвым 39-летний гендиректор одной из местных рекламных компаний. Алексей Синтюков пропал 24 апреля в Коллективном саду №2, расположенном в микрорайоне Оргтруд.