Его сюжет основан на реальной истории Героя Советского Союза Михаила Девятаева.

В российских кинотеатрах вышла в прокат военная драма " Девятаев" - о подвиге Героя Советского Союза. На премьере фильма побывала Юлия Шувалова.Лето 1944 года. Советские войска ведут наступление, но враг еще очень силен. Российский летчик-истребитель терпит крушение на территории нацистских войск и попадает в плен. Фильм основан на реальных событиях из жизни советского лейтенанта.Потерпел крушение Михаил Девятаев в районе Львова, катапультировался из горящего истребителя.Теперь перед героем встал выбор — вернуться в небо, но продолжить войну на стороне врага, или отправиться в концлагерь на остров Узедом. На засекреченном острове шли испытания крылатых ракет. Он выбрал второе. И уже там отчаянный ас возглавил группу из девяти военнопленных и на захваченном бомбардировщике "Хейнкель Хе 111" бежал из концлагеря.Летчика-истребителя сыграл Павел Прилучный. Для роли ему пришлось похудеть на 39 килограммов, но, как рассказывают критики, сам Девятаев был еще худее. Фильм о самом дерзком побеге в военной истории сняли Тимур Бекмамбетов и Сергей Трофимов.Тимур Бекмамбетов, режиссёр фильма "Девятаев": «Михаил Девятаев 12 лет рассказывал эту историю следователям, которые ему не верили, потому что невозможно представить себе, что человек, никогда не летавший таком большом бомбардировщике, смог сам научиться и поднять его в небо».Военный аспект "Девятаева" удался. Воздушные бои сняты с помощью онлайн-симулятора и компьютерной игры Вар Тандер. На сценах заметен высокий технический уровень и зрителю будет сложно отличить их от реальности.Во Владимире фильм можно посмотреть в «Киномаксе Буревестник». По словам зрителей, в особенно драматичных сценах сложно сдерживать эмоции. Фильм полностью погружает в события военных лет.- Таких фильмов сейчас мало на самом деле. Хорошо, что их все-таки снимают. На таких фильмах будем растить молодежь, чтобы они не забывали и помнили подвиг наших дедов и бабушек.С какими препятствиями пришлось столкнуться герою, и как ему удалось сбежать с засекреченного острова - об этом лучше смотреть на большом экране.Юлия Шувалова"Вести Владимир"