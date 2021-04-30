Дело рассмотрит Ленинский районный суд Владимира.

Во Владимире под суд отправится бывший сотрудник ВлГУ, который похитил у ВУЗа более 8,3 млн рублей. Он обвиняется в присвоении вверенного ему имущества и покушении на мошенничество в крупном размере.Подозреваемый, будучи должностным лицом, наделённым организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, не отражал в учёте часть средств, заработанных на торговых точках комбината питания «Политехнический».После получения выручки от реализации продуктов, не превышающей 10 тысяч рублей, он распоряжался, в обход кассы, передавать деньги лично ему. Таким образом, с 9 января по 31 декабря 2017 года университету причинён ущерб на сумму более 8,3 млн рублей.На этом злоумышленник не остановился. Оформляя фиктивные договоры купли-продажи мебели и кухонной утвари, он хотел получить материальную выгоду. В планы сотрудника ВлГУ входило завышение стоимости и количества приобретаемой мебели. Однако довести афёру до конца он не смог. Сумма предполагаемого ущерба могла составить более 400 тысяч рублей.Преступные деяния мужчины вскрылись. В отношении махинатора возбудили уголовное дело.В ходе следствия он признал свою вину. Дело рассмотрит Ленинский районный суд Владимира.