Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место и ликвидировали пожар.

Очередное происшествие с общественном транспортом в областном центре. Утром на проспекте Ленина, рядом с остановкой Руслан и Людмила загорелся автобус 17-го маршрута. Первыми об этом сообщили очевидцы.Сообщение о возгорании в МЧС поступило в 6.42. По прибытию пожарных подразделений наблюдался дым из моторного отсека. Пожарные не дали распространиться огню на весь автобус и оперативно ликвидировали пожар на площади 1 кв.м. Погибших и пострадавших нет. На место происшествия выезжали 3 единицы техники, 8 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.Напомним, в Добром на остановке "Улица Радищева" был в автобусе маршрута №14. Ранее (Владимир - Александров), а также . На момент возникновения пожара в салоне находилось 15 пассажиров.