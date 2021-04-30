В одном из случаев причиненный собственнику ущерб составил 76 500 рублей.

Следственным Управлением УМВД России по городу Владимиру завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего жителя Суздальского района. Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ст. 158 УК РФ (кража).В ходе следствия установлено, что в апреле прошлого года фигурант, увидев в одном из районов областного центра строящийся объект, проник в находившийся на территории строительный вагончик, откуда похитил рабочие инструменты.Ущерб, причиненный собственнику, составил 76 500 рублей.Злоумышленник был задержан в результате оперативно-розыскных мероприятий и дал признательные показания, пояснив, что постепенно продавал похищенное, а деньги тратил на личные нужды.В ходе следствия также была установлена причастность обвиняемого к совершению мошенничества.Фигурант в подъезде дома обратился к незнакомому мужчине и попросил дать ему телефон для срочного звонка. Поднявшись этажом выше, злоумышленник выпрыгнул в окно и скрылся вместе с чужим гаджетом, причинив ущерб на сумму около 4 000 рублей.В настоящее время уголовные дела переданы в суд для рассмотрения по существу.