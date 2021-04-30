За первый квартал 2021 года он сократился на 65 млн рублей.

Во Владимирской области объём муниципального долга в I квартале текущего года снизился на 65,1 млн рублей. На 1 апреля он составляет 2 млрд 853,7 млн рублей.«91 муниципалитет из 127 не имеет задолженности. В апреле 2021 года города и районы получили из областного бюджета 231,9 млн рублей в виде бюджетных кредитов», - уточнили в пресс-службе обладминистрации.В наиболее глубокую долговую яму попали Гусь-Хрустальный - 264,7 млн рублей, а также Вязниковский район - 263,7 млн рублей.В целом по ЦФО Владимирская область занимает пятое место среди регионов с наименьшей долговой нагрузкой муниципалитетов.