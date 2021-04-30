А хранительницы домашнего очага уделяют домашним хлопотам и помощи родным по 3 часа 51 минуте, что в 2,6 раза больше, чем сильный пол.

Во Владимирской области в будни мужчины работают на 2 часа и 7 минут больше женщин. А хранительницы домашнего очага уделяют домашним хлопотам и помощи родным по 3 часа 51 минуте, что в 2,6 раза больше, чем сильный пол.По информации Владимирстата, на учёбу в выходные дни мужчины выделяют пять минут в день, женщины – по три.При этом мужчины в выходные тратят на сон 39,9% времени, а женщины − 39,5%. На неделе этот показатель сокращается до 33,3% у мужчин и 34,4% у женщин.