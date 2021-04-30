Внесены изменения в Указ от 17.03.2020 № 38 «О введении режима повышенной готовности».

Внесены изменения в Указ от 17.03.2020 № 38 «О введении режима повышенной готовности».С 1 мая 2021 года на время действия режима повышенной готовности во Владимирской области гражданам в возрасте старше 65 лет рекомендуется соблюдать режим самоизоляции по месту проживания либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домахВ регионе продолжается доставка продуктов питания и предметов первой необходимости пожилым гражданам, которые находятся на самоизоляции. Они могут обращаться за этой помощью по круглосуточным телефонам: 8 (4922) 36-28-33, 8-800-450-01-21 и 112. В Службу срочной социальной помощи можно бесплатно позвонить с городского телефона по короткому номеру 128 или с мобильного телефона – по номеру 8-800-100-81-28. Телефон – многоканальный.Фото