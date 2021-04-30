С 1 мая во Владимирской области самоизоляция для граждан в возрасте старше 65 лет носит рекомендательный характер. Обязательный режим самоизоляции отменён. Добавим, что нуждающимся ..

С 1 мая во Владимирской области самоизоляция для граждан в возрасте старше 65 лет носит рекомендательный характер. Обязательный режим самоизоляции отменён.Добавим, что нуждающимся продолжается доставка продуктов питания и предметов первой необходимости. За помощью владимирцы могут обращаться по круглосуточным телефонам: 8 (4922) 36-28-33, 8-800-450-01-21 и 112.Департамент социальной защиты населения организует предоставление услуг на дому.