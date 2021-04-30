Налоги, страховые взносы, сборы и другие обязательные платежи с 1 мая придется переводить по новым реквизитам. Об этом напоминается УФНС по Владимирской области. Налоговый орган обращает

Налоги, страховые взносы, сборы и другие обязательные платежи с 1 мая придется переводить по новым реквизитам. Об этом напоминается УФНС по Владимирской области. Налоговый орган обращает внимание, что переводы по старым реквизитам не будут зачислены в бюджетную систему РФ и не отразятся в сведениях о состоянии расчетов с бюджетом налогоплательщика. В итоге пойдут пени. Новые