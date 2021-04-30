Всего было подано 83 заявки.
Во Владимирской области 16 учреждений культуры получили гранты на реализацию творческих проектов на селе. Общая сумма материальной поддержки составила 6 млн рублей.
По итогам конкурсного отбора лучшими признаны:
− молодёжный фестиваль музыки и технологий «Будущее за нами» ДК «Юность» посёлка Балакирево;
− «Театральные экспедиции» Центра культуры, молодёжной политики и туризма города Кольчугино;
− историко-просветительский проект «Тропа Ивана Грозного» Андреевского культурно-методического центра;
− акция по сохранению культурного, исторического наследия и народного творчества «Хоровод традиций. Наследие и наследники» Райцентра культуры Гороховецкого района;
− фестиваль ремёсел и народных промыслов «Мстёрский базАРТ» Культурно-досугового комплекса Вязниковского района;
− цикл мероприятий «Казачество в традиции» Досугово-информационного центра Краснопламенского сельского поселения;
− «Формула доброго соседства: содействие развитию национальных отношений и национальных культур» Новосельского филиала Суздальской районной централизованной библиотечной системы;
− «Библиотечный мини-комбинат «Оранжевое настроение» в Лычёвском сельском библиотечном филиале;
− «Школа юного пешехода» Межпоселенческой централизованной библиотечной системы Петушинского района;
− фестиваль детской книги и творчества «С книгой вместе – интересней!» Современного культурного центра им. П.П.Булыгина Гороховецкого района;
− «Занимательное библиоЛЕТО» библиотеки №16 Централизованной библиотечной системы Камешковского района;
− Библио-академия «В гостях у сказки» Дмитриевогорского сельского филиала № 13 ЦБС Меленковского района;
− «Арт-пространство − Точка притяжения» Буринской библиотеки-клуба;
− «МУЗейный ОБОЗ: увлекательной путешествие в историю» Краеведческого музея города Покрова;
− «Заповедные уголки Александровской земли» художественно-краеведческого музея Александрова;
− создание постоянной музейной экспозиции «На древней земле Стародуба» Историко-краеведческого музея Ковровского района.
Отбор соискателей проводился департаментом культуры региона.
«Всего было подано 83 заявки», - уточнили в пресс-службе обладминистрации.