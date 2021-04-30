Росводресурсы при поддержке Минприроды России проводит второй Всероссийский экологический квест для студентов «Вода. Онлайн», посвященный вопросам бережного отношения к водным ресурсам. ..

Росводресурсы при поддержке Минприроды России проводит второй Всероссийский экологический квест для студентов «Вода. Онлайн», посвященный вопросам бережного отношения к водным ресурсам. Интелектуальная игра направлена на экологическое просвещение молодого поколения и пропаганду экологических знаний водоохраной тематики.«Очень важно, что молодежь активно интересуется вопросами водосбережения, проблемами экологии, сохранения нашей планеты. С каждым годом все больше неравнодушных людей собирают наши экологические акции – уборка берегов, строительство экотроп. Помощи от молодых людей приходит все больше. Поэтому мы продолжим поддерживать таких ребят, будем стараться создавать для них новые площадки, где они смогут применить свои умения, знания и не только получить призы за это, но и сделать лучше нашу планету», - отметил министр природных ресурсов и экологии Росии Александр Козлов.Участниками Экоквеста могут стать студенты высших, средних профессиональных и средних специальных учебных заведений Росии в возрасте от 15 до 30 лет. Регистрация участников Экоквеста проходит с 5 апреля по 30 мая 2021 года на сайте www.водныйквест.рф. Задания Экоквеста нужно выполнить с 12 апреля по 30 мая. Участников ждет тест по темам, касающимся водной отрасли и профильных задач государства. Далее студентам предстоит выполнить одно из пяти креативных заданий: придумать челлендж в тиктоке, разработать уникальный экологический маршрут для туристов на берегу водного объекта, подготовить концепцию экопросветительского блога, провести волонтерское или образовательное мероприятие, проанализировать состояние водоема.Участники квеста «Вода. Онлайн» 2.0 поробуют себя в экологических профессиях будущего, поймут, почему вода становится главным стратегическим ресурсом, а так же узнают, как применить полученные навыки для экологического образа жизни.Работы участников будет оценивать экспертная комиссия. Все участники экоквеста получат гарантированные призы от партнеров, а так же именные дипломы. Победители и призеры получат в подарок игровые приставки XBOX, курсы от GreekBrains, наушники Apple AirPods Pro, квадрокоптеры DJI, Яндекс Станции, фитнес-браслеты и брендированные свитшоты.«Почти 20000 студентов Росии в 2020 году приняли участие в квесте. С уверенностью можно сказать, что он стал одним из крупнейших экопросветительских мероприятий страны. В этом году мы надеемся привлечь еще больше молодежи, которой не безразлично состояние водных ресурсов страны», - отметил руководитель Федерального агентства водных ресурсов Минприроды РФ Дмитрий Кириллов.По вопросам участия в конкурсе обращаться в ГБУ ВО «Экорегион», контактный телефон: 77-74-25.