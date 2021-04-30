Как сообщает пресс-служба правительства Костромской области, за прошедшие сутки в регионе зарегистрировали 24 новых случая заражения Covid-19. Вылечились от недуга - 18 человек. Согласно ..

Как сообщает пресс-служба правительства Костромской области, за прошедшие сутки в регионе зарегистрировали 24 новых случая заражения Covid-19. Вылечились от недуга - 18 человек.Согласно статистике, положительный тест на коронавирус пришёл семи костромичам. Пять инфицированных ковидом жителей выявлено в Костромском районе. По три человека заразились – в Буе и Красносельском районе. Два - в Мантурово. По одному – в Нерехте, Шарье, Кадыйском и Судиславском районах.С начала пандемии в Костромской области Covid-19 заболел 20571 человек. Врачам удалось поставить на ноги 18432 пациента. В стационарах лежит 243 жителей, из них 149 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 1576 заболевших.