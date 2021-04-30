Причиной трагедии стала пьяная ссора.

В Александрове 30-летнего местного жителя признали виновным в убийстве знакомого.В ночь с 31 августа на 1 сентября 2020 года мужчины решили выпить. В ходе застолья 49-летний гость начал оскорблять своего собутыльника. Впоследствии конфликт перерос в драку. Товарищ постарше избил знакомого ногами, и, чтобы тяжёлых последствий, попытался сбежать.В километре от дома пострадавший догнал обидчика, повалил на землю и несколько раз бросил на голову кусок бетонного блока. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.В результате суд приговорил душегуба к 9 годам и одному месяцу колонии строгого режима.