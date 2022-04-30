В ходе проверки прокуратура установила, что на предприятии по производству климатического и...

В ходе проверки прокуратура установила, что на предприятии по производству климатического и вентиляционного оборудования во Владимире 11 работникам более трёх месяцев частично не выплачена заработная плата в размере свыше 1,4 млн. рублей.При этом руководство компании через расчетный счет организации оплачивало товары, работы и услуги контрагентов на общую сумму более 1 миллиона рублей.Материалы проверки были направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании.По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело.Ход расследования контролируется городской прокуратурой.Фото: pixabay.com