Российские звезды сделали добрые дела и получили взамен искреннюю любовь. Сергей Лазарев, Дима Билан, Ольга Орлова и Моргенштерн приютили бездомных кошек и собак. А вам слабо?

Российские звезды сделали добрые дела и получили взамен искреннюю любовь. Сергей Лазарев, Дима Билан, Ольга Орлова и Моргенштерн приютили бездомных кошек и собак. А вам слабо?Сергей Лазарев + собаки Дейзи и ЛисаИсполнитель хита "В самое сердце" — хозяин двухбеспородных красоток, которых зовет дочками. Сначала в его жизни появилась черно-белаясобака, он повстречал ее в 2014 году на съемках клипа, забрал себе и назвалДейзи. Питомица даже стала его музой — неслучайно Сергей Лазарев открыл сетькондитерских для собак. Ну а потом певец взял из приюта еще одну подружку,которую назвал Лиса. Теперь у него не жизнь, а малина!"Они как-то чувствуют или помнят, что именно яих взял из приюта, и теперь всю жизнь благодарны за то, что вытащил ихоттуда", — признавался Сергей Лазарев.Дима Билан + кот СоломонПоп-артист нашел своеголучшего друга зимой на улице. Сначала он выглядел как черный пушистый комочек свываленным языком без шансов на выживание, но Дима Билан немедля взялся за негос помощью ветеринаров. В итоге кот превратился в упитанного довольного питомца,окруженного любовью. По сей день артист лечит его болячки и не думаетотступать."Я никогда не был кошатником, я собачник, но онкак человечище…" — признавался Дима Билан.Ольга Орлова + Бруно, Ася, Дина и ЛуфиКаждое утро телеведущая встаети видит перед собой большую семью. Сейчас у нее дома живут четверо питомцев стяжелым прошлым. Ольга Орлова — зоозащитник и волонтер, все ее животные спасеныот гибели. Хвостатики нисколько не напрягают артистку, а дают ей смысл жить."Существует ли вечная любовь? Да! Вот она!"— говорила Ольга Орлова о своих собаках.Моргенштерн + кот ГрязьКогда рэпер переехал в Дубай,на вилле его ждал сюрприз. По территории разгуливало грязное упитанное животноеи никуда не собиралось уходить. Моргенштерн пытался отвадить местного кота, но тщетно. Черезмесяц артист привык к питомцу и полюбил его. Потом отвез к ветеринару, помыл и получилбесценный опыт."Мы думали, что этотелка беременная, а это пацан! Жирный просто. Он даже нам не родит котят",— выразился Моргенштерн.