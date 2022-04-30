Российские звезды сделали добрые дела и получили взамен искреннюю любовь. Сергей Лазарев, Дима Билан, Ольга Орлова и Моргенштерн приютили бездомных кошек и собак. А вам слабо?
Российские звезды сделали добрые дела и получили взамен искреннюю любовь. Сергей Лазарев, Дима Билан, Ольга Орлова и Моргенштерн приютили бездомных кошек и собак. А вам слабо?
Сергей Лазарев + собаки Дейзи и Лиса
Исполнитель хита "В самое сердце" — хозяин двух
беспородных красоток, которых зовет дочками. Сначала в его жизни появилась черно-белая
собака, он повстречал ее в 2014 году на съемках клипа, забрал себе и назвал
Дейзи. Питомица даже стала его музой — неслучайно Сергей Лазарев открыл сеть
кондитерских для собак. Ну а потом певец взял из приюта еще одну подружку,
которую назвал Лиса. Теперь у него не жизнь, а малина!
"Они как-то чувствуют или помнят, что именно я
их взял из приюта, и теперь всю жизнь благодарны за то, что вытащил их
оттуда", — признавался Сергей Лазарев.
Дима Билан + кот Соломон
Поп-артист нашел своего
лучшего друга зимой на улице. Сначала он выглядел как черный пушистый комочек с
вываленным языком без шансов на выживание, но Дима Билан немедля взялся за него
с помощью ветеринаров. В итоге кот превратился в упитанного довольного питомца,
окруженного любовью. По сей день артист лечит его болячки и не думает
отступать.
"Я никогда не был кошатником, я собачник, но он
как человечище…" — признавался Дима Билан.
Ольга Орлова + Бруно, Ася, Дина и Луфи
Каждое утро телеведущая встает
и видит перед собой большую семью. Сейчас у нее дома живут четверо питомцев с
тяжелым прошлым. Ольга Орлова — зоозащитник и волонтер, все ее животные спасены
от гибели. Хвостатики нисколько не напрягают артистку, а дают ей смысл жить.
"Существует ли вечная любовь? Да! Вот она!"
— говорила Ольга Орлова о своих собаках.
Моргенштерн + кот Грязь
Когда рэпер переехал в Дубай,
на вилле его ждал сюрприз. По территории разгуливало грязное упитанное животное
и никуда не собиралось уходить. Моргенштерн пытался отвадить местного кота, но тщетно. Через
месяц артист привык к питомцу и полюбил его. Потом отвез к ветеринару, помыл и получил
бесценный опыт.
"Мы думали, что это
телка беременная, а это пацан! Жирный просто. Он даже нам не родит котят",
— выразился Моргенштерн.