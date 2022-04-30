Как живется Нокиа в Петушинском районе? Мы уже знакомили вас с верблюдицей, которая поселилась в...

Как живется Нокиа в Петушинском районе? Мы уже знакомили вас с верблюдицей, которая поселилась в частном этнопарке фермеров Козловых в деревне Гостец. И вот спустя почти полтора года мы вновь решили ее навестить. Что изменилось в жизни двугорбой красавицы, с кем она подружилась узнала Юлия Шувалова.Это сейчас Нокиа - завидная невеста. А ещё два года всё было иначе. Фермер Дмитрий Козлов буквально спас её от гибели. Нокиа выступала в цирке-шапито, но из-за пандемии тот остался без гастролей. О том, что верблюдице нужен новый дом, Дмитрий узнал в соцсетях.Так Нокиа выглядела, когда только приехала в Петушинский район. Исхудавшая, горбы упали. Сейчас верблюдица "расцвела".Дмитрий Козлов, фермер: «Нокиа чувствует себя хорошо, она откормилась. Стала упитанная, хорошее животное взрослое. Обросла хорошо шерстью. Все у нее хорошо, она живет в достатке и в радости…»Питается Нокиа в основном сеном и овсом. Любит морковь, яблоки, сухари. Большую часть времени проводит на свежем воздухе. Со своими соседями по загону подружилась не сразу. Лошади боялись верблюдицу. Близко не подходили.Дмитрий Козлов, фермер: «Она больше даже с коровами пасется, больше в стаде с коровами ходит, когда на пастбище она там гуляет с ними».-Она чувствует себя больше коровой?-Да, да! Наверное.В наших климатических условиях Нокиа чувствует себя комфортно, рассказывает Дмитрий. Весной у неё начинается линька, поэтому каждый год фермер её стрижет. А вот нрав у верблюдицы- крутой. Если что-то не нравится- может и плюнуть.Дмитрий Козлов, фермер: «Когда она не хочет катать, отдергивают её сильно за недоуздок. А так в принципе, если её кормить, холить, лелеять, гладить, она не в кого не плюет, ничего».О цирковом прошлом напоминают только команды, которым обучили Нокиа. Одна из них "поклон".Нокиа - всего 15. К встрече с потенциальными женихами готова. Возможно, уже в скором времени в Петушинском районе впервые появятся на свет верблюжата. Юлия Шувалова, Семен Карпов "Вести Владимир"