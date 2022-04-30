Что ожидать в мае 2022 года каждому знаку зодиака – рассказывает астролог Екатерина Кайзер.

Что ожидать в мае 2022 года каждому знаку зодиака – рассказывает .Проверка на прочность, отпускание ненужного, новые ценности и приоритеты, изменение политической обстановки, замедления в принятии решений ждут нас в мае. В этом году май насыщен астрологическими событиями: период ретроградного Меркурия, Лунное затмение, изменение положения планет, влияющих на мировые события. Прогноз для всех представителей знаков зодиака описывает общие тренды и направляет или позволяет эффективно использовать время. Точный прогноз событий до дня возможно описать только при наличии персональных данных.ОВЕНВ течение месяца может ощущаться нехватка сил, но при этом хорошо накапливать энергию. Важно фокусироваться на финансовых вопросах и на личных отношениях. В начале месяца повысить самооценку помогут изменение стиля или спонтанный шопинг. Эмоционально напряженный период, поэтому лучше не планировать крупных проектов, работу в большой команде. Возникнет необходимость приспосабливаться к новым обстоятельствам, не надо ждать помощи, полагайтесь на свои действия. Но уже во второй половине месяца больше энергии и сил, удача в начинаниях в бизнесе, спорте.ТЕЛЕЦТельцы могут запустить глобальные изменения в своей жизни (особенно рожденные в середине мая). Непредвиденные ситуации приведут к возможностям. Первая половина месяца, плодотворная в работе, хороша для введения спортивных привычек, проведения времени на природе и для физического труда. В середине месяца ждет проверка на прочность в сферах финансов, брака/отношений, материального благополучия. Если увеличивается напряжение и конфликты, значит пришло время для кардинальных решений. В третьей декаде месяца — гармонизация отношений, обсуждение планов, возможность встретить новую любовь.БЛИЗНЕЦЫПервая декада месяца благоприятна для продаж, переговоров, любых инициатив. Начиная со второй декады стоит не торопиться с выводами, не предпринимать крупных изменений в работе, не выяснять отношения с друзьями. Направьте фокус на решение бытовых вопросов, уделяйте время партнеру, проявляйте помощь. Может казаться, что дни обыденные, скучные, но благодаря этому вы наведете порядок во всем. Также хорошо заняться ремонтом. Домашние дела — как духовная практика. В третьей декаде месяца ускоряются процессы, решения.РАКВозникает потребность социальной активности: посещение культурных мероприятий, гастрономических экспериментов, встреч с друзьями, освоение нового хобби. Есть риск слишком эмоциональных переживаний в процессе общения, проще относитесь к тому, что о вас говорят. Не стоит поддаваться искушениям и верить заманчивым предложениям. Гармония придет через заботу о своих близких, выращивание растений, уход за животными.ЛЕВВремя для восстановления сил и для планирования будущего. Возможна неадекватная оценка своих сил и возможностей. Не обещать, не набирать обязательств на себя. Предупреждать близких о том, что вам самим сейчас нужна поддержка и забота. Больше уделяйте времени на сон, заботу о здоровье. Во второй декаде, также как и у Тельцов, проверка по темам денег, взаимоотношений. К концу месяца силы восстановятся и появится перспектива проявить свои таланты в работе.ДЕВАВ первой декаде гармоничное и ровное состояние. Фокус на рабочие обязанности, повторение ситуаций, где предстоит взаимодействие с государственными структурами. Затмения запустят процесс осознания своих тайных желаний и искушений, время осознать свою теневую сторону, не только быть хорошим и удобным. Хорошее время для работы с психологом или эзотерическими направлениями. Во второй декаде есть риск быть обманутым, стоит остерегаться мошенников, оценить источники информации. В третьей декаде время для командировок, приобретения обучения и билетов, ранее выбранных и запланированных.ВЕСЫНачало мая динамичное, контактов больше, чем обычно. Вас будут радовать подарками, шанс получить дополнительный заработок. Для тех, кто в браке — гармоничные отношения, крупные покупки, планы. Для свободных — перспектива новых отношений, важно выходить на мероприятия, общаться с единомышленниками. Во второй декаде упадок сил, возможны проблемы по здоровью. Предстоит сделать выбор, риск отказаться от новых предложений из-за эгоистических побуждений с последующим сожалением.СКОРПИОНВ течение всего месяца Скорпионам нужно сохранять баланс между разумом и чувствами при выборах. В первую декаду вы заметите оживление активностей, даже если очень не хочется выходить из дома. Принимайте предложения на встречи и общение. Хороший месяц для накопительства, ухода за собой, заботы о здоровье и своем теле. Во второй декаде наоборот для вас полезно время в уединении и на природе, сейчас пора для практичных и бытовых дел, за их реализацию похвалите себя. Третья декада будет провоцировать на подвиги в работе.СТРЕЛЕЦНачало месяца у Стрельцов направлено на стабилизацию финансового состояния, также будет заметен повышенный интерес со стороны противоположного пола. Но предстоит столкнуться с ограничениями и препятствиями на пути к своим целям. Надо помнить, что они нам даются для проверки себя и развития личности. Мотив — исполнить долг, довести до логического завершения и поделиться своими выводами с близкими и коллегами. Со второй декады начинается новый этап, действия которого будут актуальны в течение всего года, закладывая фундамент на следующие 12 лет. Принимайте вызов, пробуйте себя в новых ролях.КОЗЕРОГМай у Козерогов направлен на проявление чувств, творчество, воодушевление. Посещайте музеи, театры, мастер-классы, психологические практики, практикуйте медитации, выезжайте на природу, чтобы наполниться идеями и восполнить внутреннее богатство. Если есть потребность почувствовать свою значимость — присоединяйтесь к экологическим и волонтерским проектам. В первой половине месяца будет актуальна тема доверительных разговоров, необходимо делиться своими переживаниями, чтобы освободиться от тяжести.ВОДОЛЕЙДля Водолеев май один из лучших месяцев в этом году, особенно в середине. Используйте свое положение, вы почувствуете внутреннюю готовность все принять, реализовать и развить. Активный период для любых начинаний. Во второй декаде могут измениться условия по запланированным обучениям или поездкам, но не стоит расстраиваться – новые обстоятельства идут на пользу. Хороший месяц для освоения новых навыков.РЫБЫГармоничный и оптимистичный месяц для представителей знака Рыбы. Используйте возможности развития в своей карьере, прикладывайте больше усилий, увеличивайте физическую нагрузку, повышайте профессионализм. Во второй декаде к вам чаще будут обращаться с запросом выслушать и поддержать. В мае благоприятно расширять сеть контактов, объединяться в группы по интересам, больше участвовать в мероприятиях. В третьей декаде проявление интереса к политике и религии, также успех при обращении с властными структурами и чиновниками.