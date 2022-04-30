Астролог Лилия Любимова рассказала, что звезды пророчат нам на следующей неделе – с 2 по 8 мая 2022 года.

Астролог Лилия Любимова рассказала, что звезды пророчат нам на следующей неделе – с 2 по 8 мая 2022 года.Идем по коридору затмений! Как вам? Какие ощущения? Прислушайтесь к своим чувствам, присмотритесь к событиям и дайте ответ. Потому что звезды лишь задают тренды, а наполнение у каждого из нас свое. Так что сделать выводы о том, каким будет для вас май, можно только прислушавшись к себе!На этой неделе выходных дней больше, чем рабочих, но если вам отдых не светит, не расстраивайтесь: звезды ориентированы на трудоголиков и будут всячески помогать тем, кто останется в строю.Солнце при поддержке Марса и Урана пробудит в нас работоспособность, кипучую энергию, оптимизм, выносливость, жажду побед и экспериментов. Меркурий в Близнецах активизирует способности запоминать на лету новую информацию, быстро соображать, находить в памяти нужную информацию.Кроме того, дружеский контакт Меркурия с Плутоном даст возможность мыслить глобально, видеть дальние перспективы, а подключение к этой паре еще и Нептуна, Венеры и Юпитера однозначно показывает: для учебы, творчества и умственной работы период просто прекрасный!Вы не пожалеете, если уезжая на майские в деревню, в глушь, или в гости, прихватите с собой все то, что нужно для интеллектуальной деятельности: любимые блокноты, ноутбук, конспекты, наушники и т. д. Все это непременно пригодится!Для поездок в торговые центры и текущих, сезонных покупок, спорта, ремонта, генеральной уборки, прополки грядок и посадки огурцов неделя также прекрасно подходит. Вообще Солнце в Тельце обожествляет землю – она становится целительной, так что контакт с землей наполняет нас силой, несет релакс и радость.Все это время нас, конечно, будут по-прежнему отрезвлять новости из внешнего мира – там по-прежнему все неспокойно. Кроме того, на 8 мая выпадает срединная точка между затмениями, т. е. середина того самого коридора.Здесь нужно быть осторожными и не пытаться проскочить на авось мимо проблем: если что-то болит – обращаться к врачу, если назревает конфликт – разговаривать, если МЧС о чем-то предупреждает – реагировать!ОвенВсе мысли Овнов заняты деньгами. Где их взять, как сэкономить, куда вложить? Венера пришла в ваш знак и хочет, чтобы у нее было все лучшее! Но ваша главная планета Марс топчется в нерешительных Рыбах, как застенчивый гость в коридоре, так что не требуйте от себя громких побед и смелых шагов – время для них еще не пришло!ТелецВам нужно научиться жить здесь и сейчас, не имея генерального плана с жесткой привязкой к датам. К слову, этому искусству сейчас учатся многие, не только вы. Имея поддержку от друзей или комьюнити в социальных сетях, вы сможете сделать на этой неделе дела, требующие больших усилий, а также будете невероятно обучаемы.БлизнецыВместе с Меркурием в вашем знаке вы летите вперед, не успевая переваривать новый опыт. Но это не критично, т.к. с 10 мая эта планета остановится и пойдет ретроградно – вот вам и период работы над ошибками, анализа и рефлексии. А пока наслаждайтесь свежим ветром перемен, стройте планы на будущее, учитесь, меняйте жизнь.РакБудьте внимательны в четверг, когда две Луны в вашем знаке (Черная и обычная) окажутся в конфликте с Венерой. Это может свести вас с мошенниками, недобросовестными продавцами или покупателями, исполнителями. Больше общайтесь с теми, кого считаете надежным друзьями, они будут вашей опорой в эти дни.ЛевВы на пике энергии, вас переполняет желание что-то делать, но... Как-то не складывается. То лень, то фильм невероятно интересный. Что ж, всему свое время, и для вас оно наступит через месяц. А пока копите силы и занимайтесь расчисткой завалов: выбрасывайте все ненужное, от вещей до отношений и психологических установок.ДеваБлагоприятное положение вашей правящей планеты Меркурий предвещает плодотворную, энергичную неделю. Особенно удачной она будет для учебы, поездок, знакомств с людьми из новых социальных групп, планирования отпуска. А вот провести неделю в уединении и тяжелой работе – значит, упустить возможности.ВесыУ вас отличные шансы изменить жизнь на бытовом, если можно так сказать, уровне. Т.е. поменять привычки, режим дня, образ жизни. Если назрели перемены в финансах, и вы хотите делать что-то иначе, не так, как раньше, у вас это получится. Вообще эта неделя не для легкомысленных, нужно напрягать мозг, тогда будет результат.СкорпионПродолжается время перемен в личной жизни. Множество Скорпионов готовы сорваться в ЗАГС, чтобы пожениться или развестись. Помните, что сделанное в период затмений "ремонту" и восстановлению не подлежит! Ведите переговоры, учитесь тет-а-тет с учителем, берите консультации у астрологов и психологов, коучей.СтрелецНапишите на холодильнике два самых главных послания к себе: «Хватит есть!» и «Это не слишком дорого?» Дело в том, что ваш Юпитер, опьяненный встречей с Нептуном и Венерой, может забыть о чувстве меры. Алкоголя это, кстати, тоже касается! В общем, не перебарщивайте ни в чем – в случае успеха звезды вас вознаградят.КозерогПлутон в вашем знаке стал ретроградным, но продолжает играть важную роль на сцене, транслируя свои ценности через Меркурий. Многие процессы в вашей жизни замедлятся, какие-то вещи придется переделать, переосмыслить. Это хорошая неделя как для умственной работы, так и для физической, а также спорта, занятий с детьми, развлечений.ВодолейЕсли вы решаете вопросы с недвижимостью или делаете крупные покупки, меняете работу, заключаете договор на крупную сумму, будьте очень внимательны, так как Нептун подбивает незрелых личностей к обману. Постарайтесь закончить все важные дела на этой неделе, так как следующая будет для вас непростой.РыбыС каждым днем все легче и легче! Коалиция из Венеры, Юпитера и Нептуна к концу недели распадается; а Марс всю неделю играет мускулами, заручившись поддержкой Солнца – жизнь налаживается. У вас появится больше сил, захочется раньше вставать, больше делать, покупать красивые вещи, мечтать и учиться новому.