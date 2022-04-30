В Судогодском районе сегодня пройдут специальные рейдовые мероприятия. Основная цель - пресечь...
<a href="https://33live.ru/novosti/30-04-2022-inspektory-gibdd-proveryat-na-trezvost-voditelej-v-sudogodskom-rajone-.html" target="_blank">Инспекторы ГИБДД проверят на трезвость водителей в Судогодском районе </a> - В Судогодском районе сегодня пройдут специальные рейдовые мероприятия. Основная цель - пресечь...
[url=https://33live.ru/novosti/30-04-2022-inspektory-gibdd-proveryat-na-trezvost-voditelej-v-sudogodskom-rajone-.html]Инспекторы ГИБДД проверят на трезвость водителей в Судогодском районе [/url] - В Судогодском районе сегодня пройдут специальные рейдовые мероприятия. Основная цель - пресечь...