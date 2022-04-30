В первую очередь в мае начнётся выплата новых пособий для детей с 8 до 16 лет. Заявления...

В первую очередь в мае начнётся выплата новых пособий для детей с 8 до 16 лет. Заявления принимаются с апреля, и те, кто уже подал заявку, в мае получат пособие сразу за 2 месяца. Если заявитель обратится с заявкой позже, то начисление произойдёт в июне за 3 месяца (апрель, май и июнь).Нововведения коснутся и закона о о потребительском кредите. Поправки касаются случаев, когда банк прописывал в договоре с заёмщиком, что будет автоматически списывать со счёта деньги для погашения кредита.Для списания со счёта средств, которые относятся к единовременным выплатам, банку придётся получать у клиента разрешение отдельно по каждому случаю. С периодическими выплатами легче - для них достаточно одного согласия.С 1 мая также увеличивается максимальный размер одной операции в Системе быстрых платежей (СБП). Теперь можно переводить и оплачивать суммы до 1 миллиона рублей.Ещё одно изменение может осложнить деятельность мошенникам. С начала нового месяца операторы сотовой связи должны будут передавать в сеть других операторов в неизменном виде полученные абонентские номера. Почему это плохо для мошенников? Потому что раньше они могли осуществлять вызов с якобы официального номера существующего банка. Теперь подменить телефонный номер не получится.Фото: pixabay.com