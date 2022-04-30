- К событиям Первомая. Праздничное шествие и митинг пройдут завтра в - Коврове. Основной лозунг - ...

- К событиям Первомая. Праздничное шествие и митинг пройдут завтра в - Коврове. Основной лозунг - " Zа Мир! Zа Труд! Zа Май!" . С символом Z. Старт 9.30 от площади Победы. Участники- руководители области, сенаторы , депутаты ГД и ЗС, трудовые коллективы. А во Владимире на здании драмтеатра в 11 утра загорится электронный баннер с официальной символикой праздника.- Ну а сегодня. Повсеместно проходят субботники. Во Владимире в полдень ждут на уборку территоррии Добросельского пруда.- На Лыбедской магистрали Владимира - в 9.00 утра старт большого спортивного праздника- соревнования среди лыжероллеров и легкоатлетов. Велосипедисты тоже открывают велосезон - сбор в 13 ч. у Центрального парка.- А завтра 1 мая в Гусь-Хрустальном в Бариновой роще - пройдет 5 этап Факелспорта Кубка России по весеннему кроссу- дуатлону. Старты в полдень.